ذي قار تعفي المواطنين من اجور الخدمات وايجارات املاك الدولة

2020/03/21 | 13:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجهت ادارة محافظة ذي قار باعفاء المواطنين من اجور خدمات الكهرباء والماء وايجارات املاك الدولة لشهر اذار الجاري .وذكر محافظ ذي قار-وكالة اباذر العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” التوجيه يأتي ضمن قرارات خلية الازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين ، بعد تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال في […]

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