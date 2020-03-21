2020/03/21 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني نادي زاخو الرياضي، من ازمة مالية خانقة في جميع مفاصله في الموسم الحالي 2019/ 2020.وقال لاعب فريق كرة السلة بالنادي محمد جميل، إنه “وقعت مع نادي زاخو بمبلغ ٥ ملايين دينار لكني لم اتسلم حتى الان سوى ٥٠٠ الف دينار”.وأضاف، ان “عدم وجود الاموال هي حجة النادي في عدم تسديد المستحقات”، مبيناً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازمة مالية خانقة تضرب جميع مفاصل نادي زاخو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازمة مالية خانقة تضرب جميع مفاصل نادي زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).