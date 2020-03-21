التوزيع الجغرافي الوبائي للحالات ال ٥١ التي سجلت في جانب الرصافة

2020/03/21 | 13:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١.امرأة عمرها ٦٥ سنة تسكن منطقة الحبيبة م.٥٣٥ ٢.امراة عمرها ٥٠ سنة تسكن مدينة الصدر ق ٣١ ٣.رجل عمره ٤٢ سنة يسكن مدينة الصدر م.٥٥١ ٤.رجل عمره […]

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