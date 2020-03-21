2020/03/21 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، السبت (21 آذار 2020)، تعفير اكثر من ثلاثة الاف موقع بعموم محافظات العراق، لمواجهة خطر فايروس كورونا.

قالت الجمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حملات التعفير التي تقوم بها فرقها الميدا

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مدير عام دائرة صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، السبت (21 آذار 2020)، توضيحاً بشأن إرساله كتاباً إلى محافظ بغداد، يطالب فيه بحجز الملامسين للمصابين بفايروس كورونان منزلياً.

وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه

بغداد اليوم- صلاح الدين

قرر محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، السبت، السماح بمرور ناقلات النفط وشاحنات المواد الغذائية، على أن تغلق بالكامل يوم غد الأحد.

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لمحافظ صلاح الدين، أن الاخير "قرر السماح بمرور ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأنبار تمدد حظر التجوال في المحافظة إلى الـ 28 من الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأنبار تمدد حظر التجوال في المحافظة إلى الـ 28 من الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).