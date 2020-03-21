بعد تهديده بالسجن.. مهاجم ريال مدريد يكشف سبب هروبه لبلاده بتصريح

2020/03/21 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

فسر الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني، الأسباب التي دفعته لكسر قواعد الحجر الصحي، ومغادرة مدينة مدريد، والعودة من جديد الى العاصمة بلجراد.

وأصبح لوكا يوفيتش مهددا بالاعتقال، بسبب كسر قواعد الحجر الصحي، حيث أنه تجول في شوارع بلغراد بكل حرية، بدون الألتزام بالتعليمات.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "صوفيا ميلوسيفيتش زوجة لوكا يوفيتش، أكدت أنهما ينتظران مولدا جديدا في الساعات الماضية".

وقال يوفيتش في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كسرت الحجر الصحي لأنني لم أكن أعرف القواعد، أعلم أنه من الصعب تصديق ذلك، لكنه صحيح".

وأضاف: "أردت العودة إلى بلغراد (مسقط رأسه) لرؤيتها، لكن بسبب هذا الوضع، لا استطيع".

وأوضح: "أرغب في مساعدة المواطنين أيضًا، ولكن لا يمكنني تأجيل العودة إلى النادي وسأواصل من حيث توقفت".

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