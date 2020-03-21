مقتل بائع خضار برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في كربلاء

2020/03/21 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – كربلاء

أفاد امني من محافظة كربلاء، السبت (21 آذار 2020) بمقتل بائع خضار برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في محافظة كربلاء، قاموا بقتل بائع خضار في المحافظة".

وأضاف أن "المسلحين اطلقوا النار مباشرة بمنطقة الراس لبائع الخضراوات في منطقة شهداء سيف سعد بكربلاء ما ادى إلى وفاته فورا".

بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، السبت (21 آذار 2020) تفاصيل مثيرة لعملية نوعية اطاحت بأحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شرطة ديالى تخوض حرباً

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن القبض على 202 من المخالفين للاومر الصادرة بشأن حظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواتنا الامنية بتشكيلاتها كافة تواصل الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوا

بغداد اليوم - نينوى

قررت خلية الازمة بمحافظة نينوى، الجمعة، تمديد حظر التجوال لغاية الاول من نيسان المقبل.

وقالت الخلية في بيان، إنها "قررت تمديد فرض حظر التجوال في محافظة نينوى لغاية 1 نيسان المقبل، وفرض عقوبة مالية عل

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