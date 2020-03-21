المطلك: الكتل السنية لم تصل الى موقف موحد من دعم الزرفي

2020/03/21 | 13:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في برنامج حواري اعلن رئيس جبهة الحوار الوطني "صالح المطلك" ان الكتل السنية العراقية لم تصل الى موقف مشترك بشأن دعم المرشح لرئاسة الوزراء في العراق عد...

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