الأمن النيابية: خلية الأزمة ستمدد حظر التجوال لوقت آخر

2020/03/21 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، تأييدها الإجراءات الأمنية المتخذة بشان حظر التجوال، فيما توقعت ان تمدد خلية الازمة حظر التجوال لوقت آخر.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لـ"شفق نيوز"، أنه "في بداية الأمر حظر التجوال لم يطبق بصورة صحيحة من قبل الأجهزة الأمنية والمواطنين، الا انه وبعد صدور قرار من مجلس قضاء الاعلى وتوجيه القوات الامنية باعتقال المخالفين لحظر التجوال والمستهينين بخطر فيروس كورونا إعطاء حصانة الأجهزة الأمنية وتطبيق الحظر بالنسبة 100% ".

وأضاف أنه "بسبب الواقع الصحي وعدم وجود وقاية حقيقية لفيروس كورونا واستهانة بحظر التجوال من قبل المواطنين، فان خلية الازمة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة ستتخذ قرار لاحقا بتمديد حظر التجوال لوقت أخر من اجل عزل المدن داخل المحافظات والسيطرة على تفشي الفيروس".

وأشار الزيادي، إلى أن "خلية الأزمة هي الجهة المعينة بتمديد وقت حظر التجوال سوى كان يوما او اسبوعا، بحسب الاجراءات التي تتخذها الخلية".

وكانت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا قررت يوم الأحد (15 – 3- 2020) فرض حظر التجوال الشامل في بغداد لمدة أسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

رجحت خلية الأزمة في العراق، يوم الخميس، تمديد قرار حظر التجوال في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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