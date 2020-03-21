نار صوفيا لورين ولاجنة السيستاني

2020/03/21 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رافد العيساوي عواهر الدين والأخلاق والرحمة والانسانية والوطن وكل القيم والمثل الاخلاقية والانسانية ابطال في تسويق الخطابات والمحاضرات والفتاوى التي تتحدث عن الشرف والعفة والمثل والاخلاق والانسانية،لكنهم في واقعهم وحقيقتهم...أكمل القراءة ←

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