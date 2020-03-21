مصدر امني: اغتيال صاحب محل بقالة في كربلاء

2020/03/21 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء افاد مصدر امني في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، بقيام مسلحين اغتيال صاحب محل للبيع البقالة وسط المحافظة.وقال المصدر، إن “مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على صاحب محل للبقالة في رأسه بمنطقة شهداء سيف سعد وسط مدينة كربلاء”.وأضاف المصدر، أن “الجهات الامنية والادلة الجنائية وصلت مكان الحادث لمعرفة ملابساته […]

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