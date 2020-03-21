تكليف الزرفي لرئاسة الحكومة .. ازمة يتحملها برهم صالح

2020/03/21 | 13:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص لا يخفى حجم الازمة السياسية التي شكلها تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، وما يصعب من هذه الازمة ان هذا التكليف أتى بتوقيت جدا خاطيء، في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاح، وفي ظل الهجمة الفايروسية العالمية المتمثلة بكورونا.هذا الامر يتحمله رئيس الجمهورية السيد برهم صالح، الذي تجاهل القوى السياسية، التي يحق […]

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