في العراق.. /14/ يوماً فقط، إما النجاة من “كورونا” أو الإبادة

2020/03/21 | 13:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت يواجه #العراق أخطر مراحله التاريخية، البلد انتصر على تنظيم “#داعش” يواجه اليوم حرباً ضروساً على فيروس “#كورونا” الذي يستمر بحصد أرواح العراقيين ويُقعدُ الآخرين في المنازل.

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