محمد عبد المجيد - فيروس كورونا يرفع الحصار عن قطر!

2020/03/21 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد إنه الوقتُ المناسب لمصالحة خليجية كاملة ووقف الحملات الإعلامية وعدم إلقاء اللوم على الأشقاء الجيران؛ فقد جاء هجوم فيروس الكورونا ليعيد رتق ما تم تصدّعه في علاقات كانت مثالية فأصبحتْ سِبابية ثم أضحتْ تلفيقية مع برامج ينتجها إعلاميون غير خليجيين، وينفق عليها خليجيون منتظرين انتصارًا في معركة غير محسومة و..لو بعد مئة عام.إن هناك كثافة في برامج تلفزيونية تُسابق الزمن لتزيد الشرخ القائم في الخليج؛......

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