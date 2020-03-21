شركة سويسرية مستعدة لتقديم 130 مليون جرعة كلوروكين لمكافحة كورونا

2020/03/21 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت شركة نوفارتيس للأدوية السويسرية، استعدادها لتقديم ما يصل إلى 130 مليون جرعة من عقار كلوروكين المستخدم ضد الملاريا والذي قد يكون فعالا في مكافحة وباء كورونا، وذلك في سباق شركات الأدوية العالمية الزمن لاختبار أدوية تثبت فعاليتها في القضاء على كورونا.وأعلنت نوفارتيس في بيان “تعهدها بتزويد ما يصل إلى 130 مليون جرعة بحلول […]

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