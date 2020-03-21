2020/03/21 | 14:01 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حرمان من بهجة نوروز.. والسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
عطلت إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا التي اتخذتها السلطات العراقية في عموم البلاد الاحتفال بأحد أبرز الأع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حرمان من بهجة نوروز.. والسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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