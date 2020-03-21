حرمان من بهجة نوروز.. والسبب كورونا

2020/03/21 | 14:01 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



عطلت إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا التي اتخذتها السلطات العراقية في عموم البلاد الاحتفال بأحد أبرز الأع...

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