قرارات خلية الازمة في الانبار

2020/03/21 | 14:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غلق كافة مداخل المحافظة عدا الصقور تمديد الحظر للسبت القادم فرض غرامة 250 الف على السيارة المخالفة للحظر تخويل خلية الازمة في القضاء منح تصريح لعدد من الموظفين في الدوائر […]

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