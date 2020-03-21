إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

2020/03/21 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب طفل فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات اندلعت على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية بالضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابًا مقدسيًا عقب اقتحام قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.كما أوقفت […]

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