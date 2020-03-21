نائب يقترح جمع تواقيع لاقالة رئيس الجمهورية

2020/03/21 | 14:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقترح النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، اليوم السبت، جمع التواقيع نيابية لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، معتبراً أن الأخير "خرق" الدستور لأكثر من مرة.

وقال عليوي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "اني أطالب اخوتي وزملائي أعضاء مجلس النواب أن يساندوني في جمع التواقيع والتصويت على اقالة رئيس الجمهورية الذي خرق الدستور اكثر من مرة بدوافع غير معلومة ولا نستطيع ان نتهمه بالتأمر او غيره فعليه نحن في مجلس النواب من الباب الوطني اقالت رئيس الجمهورية ليكون لنا موقف وطني حقيقي".

وأضاف ان "رئيس الجمهورية هدد المجتمع الاهلي من خلال ترشيحه لشخصية عليها ملفات فساد كبيرة وجدلية ولا تصلح ان تكون محل ثقة إلى الشارع العراقي ومنافية للمواصفات التي طرحتها المرجعية".

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