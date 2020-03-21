كورونا ما بين الواجب الكفائي والجهاد الوقائي

2020/03/21 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش غالبا ما يزعم البعض من أهلنا في العراق إلتزامهم بتوجيهات مرجعية النجف بغض النظر عن طبيعة هذه التوجيهات التي جعلت العراق أكثر دول العالم فسادا وانحلالا وعجزا وضعفا،...أكمل القراءة ←

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