تسجيل 178 اصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

2020/03/21 | 14:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 883 حالة.

وقالت الوزارة، إن من بين المصابين 15 شخصا في حالة حرجة، و19 في حالة متوسطة، وإن 36 مصابا تعافوا من المرض حتى الآن.

ومساء أمس الجمعة، سجلت إسرائيل أول حالة وفاة بالفيروس، لمسن يبلغ من العمر 88 عاما.

وفي وقت سابق، السبت، نشرت وسائل إعلام عبرية خبر إصابة رجل الأعمال موشيه حوجيج، مالك نادي ”بيتار القدس“، وكذلك الممثل الكوميدي توفيا تسافير.

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