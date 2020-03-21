احباط محاولة تهريب 39 سيارة ومواد غذائية تالفة في جمرك بوابة البصرة

2020/03/21 | 14:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، عن احباط محاولة تهريب 39 سيارة مخالفة لضوابط الاستيراد في مركز جمرك بوابة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "تم ضبط 12 حاوية متروكة مخالفة في مراكزها الجمركية في البصرة، 10 منها في محطة جمرك بوابة البصرة تحتوي على 39 سيارة مختلفة الانواع والموديلات في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضافت "وفي مركز جمرك ام قصر الشمالي تم ضبط حاويتين الاولى تحتوي على علف اسماك مصري المنشأ منتهي الصلاحية، والثانية براد بحجم 20 قدم يحتوي على زبدة بلجيكية المنشأ منتهية الصلاحية".

وأكدت الهيئة اتخاذها الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة والمواد التالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ وإحالتها للقضاء بعد توقيع محضر مشترك بعملية الضبط.

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