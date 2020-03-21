السليمانية تعزز تدابيرها الوقائية ضد كورونا بإخضاع فئة للفحص

2020/03/21 | 14:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير صحة محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي يوم السبت اتخاذ اجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا بالمحافظة.

وقال هورامي في تصريح للصحفيين اليوم، "لمزيد من الاطمئنان، ولمنع تفشي الفيروس تقرر اخضاع العاملين في المحال والمتاجر والاسواق والافران والمخابز للفحص الطبي".

وتحتل السليمانية المرتبة الاولى على محافظات اقليم كوردستان، والثانية على العراق بعدد المصابين بفيروس كورونا بعد العاصمة بغداد بحسب الاحصائيات الصادرة من وزارتي الصحة الكوردستانية، والاتحادية.

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