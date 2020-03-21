الولاء والانتماء

2020/03/21 | 14:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي الانتماء والولاء..مفردتان لایُتعِب اللسانَ لفظُھما حتى وإن تكرر آلاف المرات، وقد جبل الانسان بفطرتھ علیھما، إذ یقول علماء الاجتماع ان لكل منا -وإن لم نشعر- حاجة للانتماء […]

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