ترامب يبلغ صالح رغبة واشنطن في بناء علاقات أمنية واقتصادية مع بغداد

2020/03/21 | 14:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره العراقي برهم صالح، بأن واشنطن ترغب في بناء علاقات أمنية واقتصادية مع بغداد.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية وتلقته ( المستقلة)….اليوم السبت أن “رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى اليوم برقية تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بمناسبة اعياد نوروز، مضيفا أن “ترامب أعرب […]

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