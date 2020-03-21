الأعرجي: على الحكومة والبرلمان وضع جدول أولويات لمعالجة الأزمات

2020/03/21 | 14:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، الحكومة بوضع جدول أولويات لمعالجة الأزمات قبل فوات الأوان.وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر ان على الحكومةِ والبرلمانِ وضع جدول أولويات لمعالجة الأزمات والتحديات الجمة والمتنوعة التي تواجهنا، للخروج بأقلِّ الخسائر قبل … Readmore

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