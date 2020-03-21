2020/03/21 | 14:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أفادت تقارير صحافية نُشرت، اليوم السبت، بأن مدينة الصدر الواقعة شرقي بغداد، تشهد وسط أزمة صحية “سيئة”، في وقتٍ أنها تعيش حياة طبيعية منعزلة عن أجواء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الصدر تُعاند الحكومة العراقية، هل ستتحوَّل إلى «ووهان الثانية»؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة الصدر تُعاند الحكومة العراقية، هل ستتحوَّل إلى «ووهان الثانية»؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).