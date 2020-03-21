آثار فیروس كورونا وسیكولوجیا خیبة الأمل

2020/03/21 | 14:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عامر صالح لا یوجد سقفا رقمیا ولا زمنیا لضحایا مرض فیروس كورونا, وعلى ما یبدو فأنھ یحصد المزید من الأرواح والأصابات والعدوى المستمرة دون تكھنات بالقضاء علیھ, سوى تكھنات بعدد […]

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