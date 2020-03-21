2020/03/21 | 14:32 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استنفار لايجاد بديلا عن الزرفي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
تستعد القوى السياسية في بغداد الرافضة لتكليف عدنان الزرفي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لجولة أخرى من الاج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استنفار لايجاد بديلا عن الزرفي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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