استنفار لايجاد بديلا عن الزرفي

2020/03/21 | 14:32 - المصدر: سومر نيوز

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تستعد القوى السياسية في بغداد الرافضة لتكليف عدنان الزرفي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لجولة أخرى من الاج...

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