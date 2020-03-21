2020/03/21 | 14:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة الحوثيين في صنعاء، طه المتوكل، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة حتى الآن في البلاد بفيروس كورونا، فيما حمل التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية مسؤولية إصابة أي مواطن يمني جراء استمرار الحصار الذي يفرضه على البلاد.

وقال المتوكل، في مؤتمر صحافي بصنعاء، بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "قمنا بتخصيص 18 مستشفى في العاصمة والمحافظات لتدريب الكوادر الصحية للاستعداد لمواجهة اي تفشي لفيروس كورونا".

وأضاف "ندعو المواطنين إلى "تقليص المراجعات الطبية غير الضرورية في المستشفيات".

وأعلن المتوكل "التعبئة الصحية العامة للكوادر الصحية، وفتح باب التطوع للدارسين في الكليات والمعاهد الصحية في إطار الاستعداد لمواجهة أي طارئ".

وطالب وزير الصحة في صنعاء، المنظمات الأممية والدولية بـ"توفير 1000 جهاز تنفس اصطناعي بصورة عاجلة وكحدٍ أدنى".

كما طالب منظمة الصحة العالمية، بـ"توضيح أو نفي ما نسب إليها حول توقع انفجار وباء كورونا في اليمن".

وحمّل المتوكل، "التحالف العربي مسئولية الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع الصحي، واستمراره في الحصار ومنع إدخال المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة كورونا".

وأشار إلى "خروج 93% من الأجهزة والمعدات الطبية خرجت عن جاهزيتها بسبب الحصار والعدوان".

كما اتهم وزير الصحة بصنعاء، "دول التحالف، بالدفع بالآلاف إلى المنافذ اليمنية رغم علمها بإغلاق هذه المنافذ"، محملاً إياها "المسئولية الكاملة عن وضعهم وأي تفشي لوباء كورونا".

وبين "أرسلت السعودية 4 طائرات إلى عدن، وفتحت منفذ الوديعة لخروج الآلاف وهو أمر مستغرب، بالإضافة إلى رحلتين من الهند والأردن، ونحن أغلقنا المنافذ احترازياً".

ودعا المتوكل، منظمات الصحة العالمية والصليب الأحمر واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى "تحمل مسئولياتها وتجهيز المستشفيات لمواجهة أي تفشي لوباء كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة صنعاء تحمل التحالف العربي مسؤولية حدوث أي إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة صنعاء تحمل التحالف العربي مسؤولية حدوث أي إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).