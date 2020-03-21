ميسان تطالب الحكومة المركزية بإطلاق التخصيصات المالية لمواجهة كورونا

2020/03/21 | 14:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب محافظ ميسان، علي دواي، اليوم السبت، الحكومة المركزية بإطلاق التخصيصات المالية في ظل تحديات انتشار وباء كورونا.

وقال داوي في بيان، تلقت "الغد يرس" نسخة منه، ان "الدوائر الصحية والخدمية والأمنية تواجه صعوبات وتحديات كبيرة بسبب عدم صرف المبالغ في ظل الأزمة الحالية مع ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لمجابهة انتشار وباء كورونا وباقي الخدمات للمواطنين".

ودعا الحكومة إلى "الإسراع بإطلاق التخصيصات المالية لكي تتمكن الجهات المعنية من القيام بمهامها".

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