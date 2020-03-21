جامعة البصرة تصنع معقمات في مختبراتها للوقاية ومواجهة مخاطر كورونا

2020/03/21 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تمكنت كوادر بجامعة البصرة من تصنيع كمية من معقمات اليد السائلة ، بالإضافة الى مادة الجل لتعقيم الأيدي بعد أن نفذ معضمها من الصيدليات .وقال عميد كلية الصيدلة بجامعة البصرة الدكتور فلاح حسن شري في تصريح صحفي ” أن المواد التي استخدمت في التصنيع هي من مختبرات جامعة البصرة مصنعة من […]

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