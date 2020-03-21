نائب عن الفتح :علينا جمع التواقيع لاقالة رئيس الجمهورية

2020/03/21 | 14:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة بدر النيابية جميع النواب أن تقوم بجمع التواقيع واقالة رئيس الجمهورية وقال عليوي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اني أطالب اخوتي وزملائي أعضاء مجلس النواب […]

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