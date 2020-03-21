نائب كردي: السنة والكرد لن يدعموا الزرفي ما لم يحظ بدعم الأغلبية الشيعية

2020/03/21 | 14:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رهن النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه، السبت، حصول رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على دعم الكتل السنية والكردية بالحصول على دعم وتأييد الاغلبية الشيعية.وقال حمه ، إن […]

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