رئيس اركان الجيش ينسب العمل بنظام الاجازات

2020/03/21 | 14:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغامني، السبت، عن جملة قرارات فيما يتعلق العمل بنظام الاجازات لمنتسبي القوات المسلحة بالتزامن مع تطورات فيروس كورونا.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة صدى، أنه “استنادا الى قرار لجنة الامر الديواني ( 55 ) لسنة 2020 الخاص بمنع انتشار فيروس كورونا المستحدث وطرق الوقاية منه، وتحسباً لتطور

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