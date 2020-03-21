“الجيش الحر” يواصل سرقته للمنشآت والتضييق على المواطنين في الحسكة

2020/03/21 | 14:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المرصد السوري المعارض، إنَّ فصائل ما يسمى بـ “الجيش الحر” المدعومة تركياً تواصل سرقتها للمنشآت والتضييق على المواطنين في مناطق سيطرتها بريف الحسكة الشمالي الغربي.ونقل “المرصد المعارض” عن “مصادر”، بأن تلك الفصائل سرقت محركات الديزل المخصصة لاستخراج المياه من الآبار في قرية كنيهر ودركو والسعيد وهي مجموعة قرى تعرف بـ “رشدة حمرة” في […]

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