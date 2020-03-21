الجربا: على الكتل الشيعية حسم موقفها من تكليف الزرفي

2020/03/21 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، رؤساء الكتل الشيعية بحسم موقفهم من تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء كون العراق مقبل على انهيار خطير ولا يحتمل التأخير بتشكيل الحكومة.

وقال الجربا في تصريح إن أوضاع العراق الداخلية والأزمات الإقليمية ومشكلة فيروس كورونا وهبوط اسعار النفط جميعها مشاكل خطيرة تتطلب الجلوس على طاولة واحدة وحسم الموقف على وجه السرعة من أجل التسريع بعملية التصويت على الكابينة الوزارية للزرفي.

وأضاف الجربا ان العراق مقبل على انهيار كبير بالجانب الصحي والأمني والمجتمعي ان لم يتم تدارك الامر بالسرعة الممكنة.

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