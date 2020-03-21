روحاني يطالب الأمريكيين بالضغط على إدارة ترامب لرفع العقوبات عن إيران

2020/03/21 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الشعب الأميركي الى ممارسة الضغط على إدارة بلاده لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

وخاطب روحاني لشعب الأميركي عبر رسالة موجهة اليه قائلا ان العقوبات أثرت بشكل مباشر على حياة الشعب الإيراني، وعلى المجال الصحي على وجه الخصوص، وجعلته المتضرر الوحيد من فرضها، مطالبا الشعب الأميركي بالضغط على إدارة الرئيس ترمب والكونغرس لإنهاء تلك العقوبات.

وجاءت مطالبة روحاني في وقت ازدادت فيه وطأة العقوبات الأميركية وتفاقم الازمة الاقتصادية بالتزامن مع الخسائر البشرية والمادية التي تسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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