منظمة الصحة العالمية: أكثر المصابين بكورونا دون سن الـ50

2020/03/21 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظمة الصحة العالمية، إن المعطيات في العديد من الدول تشير إلى أن من هم دون سنّ الخمسين يشكلون الشريحة الأكبر من المصابين بفايروس كورونا ويتطلبون علاجا في المستشفيات.

وشدد مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان، على أهمية إجراء الاختبارات للحالات التي يُشبته بإصابتها بالفيروس، مبينا ان المنظمة تعمل جاهدة على زيادة كمية الاختبارات التشخيصية ورغم وجود العديد من الشركات المنتجة للاختبارات إلا أن المنظمة تشتري وتوصي باستخدام المستلزمات التي يتم تقييمها بشكل مستقل لضمان جودتها.

وأشار إلى أن المنظمة تتعاون مع شركات أخرى لإنتاج المعدات اللازمة للاختبار مثل القطع المستخدمة في إجراء الاختبار المسحي لأخذ العيّنات المطلوبة.

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