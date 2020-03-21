وثائق .. الصحة العراقية توضح كيفية دفن موتى كورونا

2020/03/21 | 14:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثائق حصلت عليها شفق نيوز، يوم السبت، تعميما من قبل دائرة الطب العدلي في وزارة الحصة العراقية وجهته إلى دوائر الصحة في الوزارة يوضح كيفية التعامل مع إجراءات دفن ضحايا فيروس كورونا.

وفيما يأتي نص التعليمات:

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