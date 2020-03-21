تسجيل 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اسبانيا والعدد الكلي يتجاوز حاجز الـ 1300

2020/03/21 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

سجلت إسبانيا، السبت، 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز العدد الكلي حاجز الـ 1300، في عموم ...





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