2020/03/21 | 14:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملاكات الطبيـة والصحيـة تواصل حملتهـا الارشاديـة لحث المواطنين على البقاء في منازلـهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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