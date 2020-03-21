صحة الانبار تكشف لـ”العهد نيوز” نتيجة الفحوصات الطبية لامرأة مصابة بكورونا واثنين من مرافقيها

2020/03/21 | 14:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني، اليوم السبت، ان نتائج الفحوصات الطبية لأمرة واثنين من مرافقيها مصابين بفيروس كورونا من اهالي المحافظة .وقال العاني في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” الفحوصات الطبية لأمرة وبنتها ومرافقها مصابين بفيروس كورونا والذين تم احتجازهم في فندق روز بلازا في مدينة الرمادي، تماثلوا جميعها […]

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