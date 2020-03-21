محافظ كركوك يقرر اغلاق مداخل و مخارج المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا

2020/03/21 | 14:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ كركوك راكان الجبوري، السبت، غلق جميع مداخل ومخارج المحافظة الى اشعار آخر بسبب فيروس كورونا محافظ كركوك.وقال الجبوري : إنه تقرر “غلق جميع مداخل المحافظة ومخارجها إبتداءً من اليوم والى إشعار آخر”.وشدد الجبوري، بحسب البيان، “على … Readmore

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