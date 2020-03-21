ظريف يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤلياته و مساعدة بلاده لمكافحة كورونا

2020/03/21 | 14:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، أن العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده تمنع طهران من شراء الأدوية لمواجهة فايروس كورونا.وقال ظريف، وفقاً لـ”الجزيرة”، إن “إيران لا تمتلك الموارد الكافية لمحاربة فايروس كورونا بسبب العقوبات الأمريكية”.وأضاف، أن … Readmore

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