لمواجهة كورونا… تعليق عمليات السوق إلى الخدمة العسكرية في سوريا

2020/03/21 | 14:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت «القيادة العامة للجيش والقوّات المسلّحة» في سوريا إيقاف عمليّات السوق الإلزاميّة للخدمة العسكريّة في «#الجيش_السوري» بشكل مؤقت في إطار الإجراءات لمواجهة فيروس #كورونا.وجاء في بيان صادر عن قيادة

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