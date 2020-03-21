طبابة الحشد تثقف ضد كورونا وتوزع الكمامات على المواطنين في البغدادي مجانا

2020/03/21 | 14:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة الحشد الشعبي، حملة تثقيف لمواجهة فايروس كورونا في ناحية البغدادي في الانبار، فيما وزعت الكمامات على المواطنين مجانا”.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “طبابة الفوج الثاني – قوة ناحية البغدادي التابعة للحشد الشعبي شرعت بحملة تثقيف للوقاية من فايروس كورونا “، لافتا الى ان “الحملة تمت بالتنسيق مع مديرية

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