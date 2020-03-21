ميسان تطالب الحكومة المركزية اطلاق التخصيصات المالية في ظل تحديات انتشار وباء كورونا

2020/03/21 | 14:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محافظ ميسان ” علي دواي لازم ” ، السبت، الحكومة المركزية اطلاق التخصيصات المالية في ظل تحديات مجابهة انتشار وباء كورونا المستجد.وبين ” في اجتماع خلية الأزمة الذي عقد اليوم ، بان الدوائر الصحية والخدمية والأمنية تواجه صعوبات وتحديات كبيرة بسبب عدم صرف المبالغ في ظل الأزمة الحالية مع ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية

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