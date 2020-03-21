حظر التجوال في ذي قار.. مجالس عزاء وتشييع رمزي وحشود بالآف تجوب الشوارع والأسواق

2020/03/21 | 14:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قارشهدت ذي قار، اليوم السبت، كسرا هائلا لحظر التجوال الذي أعلنت عن السلطات المحلية، بسبب إنتشار فايروس كورونا وتسجيل المحافظة ثلاث حالات، شفي إثنين فيما توفي ثالث، حيث جابت جموع كبيرة من البشر شوارع الناصرية وسوق الشيوخ ومدن أخرى، في تحدي كبير للاجراءات الوقائية التي تجري على قدم وساق.وكان الالاف من المواطنين في ذي قار، قد أحيوا ذكرى إستشهاد الامام الكاظم في قضاء سوق الشيوخ والناصرية، بعد أن أحتشدوا في مسيرات كبيرة، في التشييع الرمزي، الذي يقٌام كل عام في عدة أماكن من المحافظة.وإحتشدت العديد من المواكب والمشيعون في تقاطع البهو وسط الناصرية بإتجاه جسر الزيتون في تشييع كبير للنعش الرمزي للامام الكاظم، على الرغم من الإجراءات المشددة التي اعلنت عنها حكومة ذي قار المحلية، منها إغلاق محطات الوقود بالكامل.وبهذا الصدد، حذرت الصحة من التجمعات الكبيرة التي تحصل، خشية من إنتشار فايروس كورونا، في ظل إرسال عشرات الحالات المشتبه بإصابتها في المحافظة.ودعا الناشط والحقوقي حسين الموسوي، الى "ضرورة أن تأخذ الشرطة والأجهزة الأمنية دورها في تطبيق حظر التجوال الشامل بالمحافظة، بعد كسر حظر التجوال الذي يجري في الناصرية على مدار الساعة، وهو ما يدخل المحافظة بخطر محدق، دون معرفة ما يمكن أن يحصل خلال الأيام المقبلة".وأضاف، خلال حديث لـ"كلكامش برس"، أن "ذي قار مدينة بائسة من حيث المستلزمات الطبية، حالها حال بقية المحافظات، في حال تسجيل إصابات بسبب كسر حظر التجوال، فأن الجميع سيشمله ذلك الخطر، لا نملك الا الدعاء والاعتماد على ما تقدمه الكوادر الصحية وباقي الأمر يرجع للمواطنين الذين لا يرغبون بالالتزام بالاجراءات الوقائية".ولم يكن كسر حظر التجوال فيما يتعلق بالمناسبات الدينية فقط، فقد شهدت أسواق كبيرة في الناصرية زخما هائلا بالمواطنين، على الرغم من التحذيرات المستمرة بالبقاء في المنازل.وعلى الرغم من ذلك، تنفذ دائرة صحة ذي قار، على مدار الساعة، حملات توعوية كبيرة بشأن الوقاية من فايروس كورونا في عموم المحافظة، ووضعت عدد من المفارز الطبية عند مداخل ومخارج المدينة والتأكيد على فحص الداخلين والخارجين بشكل طارئ.وسجلت الأسواق في المحافظة، إرتفاعا حادا بكل المواد الغذائية والخضار والفواكه، على أسعارها المعتادة، وكذلك سجلت ارتفاعا واضحا في بعض الادوية والمعقمات، حيث سجلت "كارتون البيض، من 52 الف دينار الى 63 الف، فيما ارتفع سعر المقعم الصغير من 500 دينار الى 2000 دينار.وإرتفع سعر العدس من 48 الف دينار لـ50 كيلو الى 60 الف دينار، فيما أرتفع سعر الفاصولياء من 40 الف الى 50 الف، كذلك ارتفعت أسعار السكائر أيضا بشكل كبير ، وسجل درزن السكائر نوع (اي سي) من 11 الف الى 15 الف دينار، اضافة للعديد من المواد الغذائية الاخرى، سجلت ارتفاعا هي الاخرى.وكانت خلية الازمة في محافظة ذي قار، أمس الجمعة عن المباشرة بتطبيق حظر التجوال الشامل بالمحافظة، بدءا بغلق جميع مداخل المحافظة وحتى اشعار اخر، والاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وحظر التجوال بشكل تام، وكذلك اغلاق جميع المطاعم والمقاهي والاماكن العامة اغلاقا تاما".كما أكدت خلية الازمة على، "الغاء جميع المناسبات العامة والخاصة بدون استثناء ومنع اي تجمع خاص بهذا الشان، واغلاق جميع محطات الوقود العامة والخاصة، ومحاسبة من يعمد الى رفع اسعار المواد الغذائية والتلاعب بالأسعار بأشد العقوبات القانونية، واتخاذ اشد العقوبات بحق كل من يخالف هذه القرارات كونه يعرض حياة الجميع للخطر ولايمكن التساهل معه لاي ظرف كان".ودعت خلية الأزمة الى أن "تستنفر دائرة الصحة والدوائر الساندة لها جميع امكانياتها للتعامل مع كل ما يتعلق بتداعيات حالات الاشتباه والاصابات المؤكدة والوفيات لاسامح الله وبالسرعة الممكنة وعزل وتعفير وتعقيم المناطق التي تسجل تلك الحالات وبدعم من الاجهزة الامنية، وأيضا تتولى قيادة شرطة المحافظة والتشكيلات الامنية الساندة في تطبيق قرارات خلية الازمة وحتى اشعار اخر".

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