بالفيديو .. دوريات تناشد اهالي بغداد البقاء في منازلهم للوقاية من وباء كورونا

2020/03/21 | 14:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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