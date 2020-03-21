نائب يطالب بجمع تواقيع لإقالة رئيس الجمهورية لانه يهدد “المجتمع الأهلي”

2020/03/21 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..طالب النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي النواب بجمع تواقيع لاقالة رئيس الجمهورية، مبينا ان رئيس الجمهورية هدد المجتمع الاهلي من خلال ترشيحه شخصية عليها ملفات فساد كبيرة.وقال عليوي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت منه”أطالب أعضاء مجلس النواب أن تساندني في جمع تواقيع والتصويت على اقالة رئيس الجمهورية الذي […]

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